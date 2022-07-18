Источник: ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала»
ЦСКА и «Интернасьонал» согласовали трансфер защитника Мойзеса, сообщает в Twitter бразильский журналист Кристиано Силва.
Сделка будет оформлена в формате аренды с обязательным выкупом через год. В общей сложности ЦСКА заплатит за трансфер 27-летнего бразильца 2 миллиона евро.
В 2022 году защитник забил два мяча и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что ЦСКА уже интересовался бразильцем в 2017 году, когда он играл за «Коринтианс».
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