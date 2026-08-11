Бабаев — об обмене Лусиано на Дивеева: «Ожидали большего. Продолжаем верить, что он начнет забивать»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об обмене с «Зенитом» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.
— Лусиано не забивает 10 матчей подряд, а защита ЦСКА ослабла. Можно ли признать обмен Гонду на Дивеева провальным?
— Мы ожидали большего, но за полгода делать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно. Конечно, дело нападающего — это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается. У него были хорошие моменты в матче с «Крыльями», который мы не смогли довести до победы. Мы продолжаем верить в то, что эта неудачная полоса пройдет, и Лусиано начнет забивать.
— Кто за этот обмен ответственный?
— Клуб, в том числе и я, — сказал Бабаев.
Гонду выступает за ЦСКА с зимы 2026 года. 25-летний аргентинец провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0