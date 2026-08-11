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11 августа, 11:10

Бабаев — об обмене Лусиано на Дивеева: «Ожидали большего. Продолжаем верить, что он начнет забивать»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об обмене с «Зенитом» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

— Лусиано не забивает 10 матчей подряд, а защита ЦСКА ослабла. Можно ли признать обмен Гонду на Дивеева провальным?

— Мы ожидали большего, но за полгода делать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно. Конечно, дело нападающего — это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается. У него были хорошие моменты в матче с «Крыльями», который мы не смогли довести до победы. Мы продолжаем верить в то, что эта неудачная полоса пройдет, и Лусиано начнет забивать.

— Кто за этот обмен ответственный?

— Клуб, в том числе и я, — сказал Бабаев.

Гонду выступает за ЦСКА с зимы 2026 года. 25-летний аргентинец провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.

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Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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