Бабаев — об обмене Лусиано на Дивеева: «Ожидали большего. Продолжаем верить, что он начнет забивать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об обмене с «Зенитом» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

— Лусиано не забивает 10 матчей подряд, а защита ЦСКА ослабла. Можно ли признать обмен Гонду на Дивеева провальным?

— Мы ожидали большего, но за полгода делать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно. Конечно, дело нападающего — это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается. У него были хорошие моменты в матче с «Крыльями», который мы не смогли довести до победы. Мы продолжаем верить в то, что эта неудачная полоса пройдет, и Лусиано начнет забивать.

— Кто за этот обмен ответственный?

— Клуб, в том числе и я, — сказал Бабаев.

Гонду выступает за ЦСКА с зимы 2026 года. 25-летний аргентинец провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.