Генеральный директор «Балтики» Измайлов: «Делаем все для попадания в десятку РПЛ»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался о задаче клуба по попаданию в десятку РПЛ.

«Надеюсь, что задача о попадании в десятку выполнима. Мы делаем все для этого. Результаты «Балтики» меня не удивляют», — сказал Измайлов «СЭ».

После 4-х туров РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.