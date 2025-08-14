Футбол
14 августа, 13:27

Генеральный директор «Балтики» Измайлов: «Делаем все для попадания в десятку РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался о задаче клуба по попаданию в десятку РПЛ.

«Надеюсь, что задача о попадании в десятку выполнима. Мы делаем все для этого. Результаты «Балтики» меня не удивляют», — сказал Измайлов «СЭ».

После 4-х туров РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
  • АйЯЯйКиН-СССР

    тогда бы условный Лестер никогда не стал бы чемпионом АПЛ... :stuck_out_tongue:

    14.08.2025

  • Фирсыч

    Какая разница между 10-м местом и 12-м???

    14.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Нормальный подход, трезвая оценка своих нынешних возможностей, поскольку в соответствии с ними как раз и придётся рвать всё и вся, чтобы попасть в десятку. Кого из прошлогодней десятки можно "Балтике" вытеснить? По старту пока основной претендент на это - "Ростов". И, пожалуй, всё!

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Меня всегда удивляли такие заявления. Мы учавствуем в соревновании и хотим занять 10е, 7е, 9е место итд... Участие в соревновании подразумевает цель - в нем победить!!! То есть перед сезоном игрокам говорят - парни, жопки не рвем, чемпионами быть не хотим и не вздумайте, играйте так, чтоб не вылететь ну и 10е место -всем по мильярду призовых. Это так работает?:joy::joy::joy:

    14.08.2025

  • футбол это спорт

    Равиль Измайлов был при Федуне управляющим объектами спортивной инфраструктуры ФК «Спартак Москва». Сергей Родионов был генеральным, а затем спортивным директором. Но лавина трансферов, часто непонятных, проходила через Измайлова. Да, Спартак стал чемпионом в 2017, но все помнят, что было потом с "уходом" Карреры, который вероятно поддерживал спортивный, а не коммерческий принцип. В результате Измайлова отключили от кормушки. Ну вот нашел новую.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Видели вчера это "всё") Свистуна заряженного...

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

