Гендир «Зенита» — о победе над «Уралом»: «делан еще один важный шаг вперед»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Конечно, проигрывать всегда неприятно, проигрывать никогда не хочется, поэтому команда вышла на игру против «Урала» полностью мобилизованной. Играли против очень серьезного, отлично организованного соперника, который умеет строить оборону. У них была пара очень острых моментов, в которых они могли забить. Но если посмотреть на все показатели, то и по владению мячом, и по ударам в сторону и в створ ворот очевидно преимущество «Зенита». Сделан еще один важный шаг вперед», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко за 21 тур.