Маслов ответил на вопрос о шансах «Спартака» догнать «Зенит»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» высказался о шансах московской команды на чемпионство после ничьей с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней — выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит» — 51 очко.