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Гендир «Уфы»: «Клуб в одностороннем порядке срезал зарплаты игрокам на 50-70 процентов? Кто это запустил? Попробую найти»

18:54
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вновь опроверг информацию о том, что клуб в одностороннем порядке урезал зарплату игроков без предварительных договоренностей.

— Я реально не понимаю, кто запускает эту информацию! — говорит Газизов.

— Какова сейчас ситуация? Правда, что некоторым игрокам зарплату урезали на 50-70 процентов?

— Проценты я нигде не называл и называть не буду. Все нормально у нас. Мы обо всем договорились. Точка. Если возникнут проблемы, мы их решим. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет. Повторю, ни с кем! Это реально фейк! Я хочу разобраться, кто запустил эту информацию. Зачем раскачивать лодку? (Виталий Айрапетов)

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