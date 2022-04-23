Отец форварда «Уфы» Агаларова считает, что его сыну летом нужно поменять клуб

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил о том, что хотел бы видеть своего сына летом в другой команде.

«Будущее Гамида? Я считаю, что мой сын уже созрел для большой команды. Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб, вне зависимости, вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде. Есть ли к нему интерес? Не буду вам говорить. На данный момент у него действующий контракт с башкирским клубом, он там», — сказал Агаларов «СЭ».

21-летний Агаларов забил свой 17-й гол в текущем сезоне чемпионата России в матче против «Урала». Уфимцы с 22 очками занимают 15-е место в РПЛ. «Урал» с 24 баллами располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.