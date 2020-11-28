Гендиректор «Тамбова»: «Стадиона в городе нет и не будет»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» рассказала о ситуации со стадионом в городе.

— Стадиона нет и, уверена, не будет. Он находится в центре города. Я видела многие стадионы, работаю в футболе очень давно и побывала на многих аренах. Здесь нет места ни для необходимого количества входных групп, ни для парковок. Теперь все эти разговоры про реку, которая течет под стадионом. С обеих сторон от арены уже построили два торговых центра, и они никуда не проваливаются, а стадион почему-то должен провалиться. Уверена, что здесь вопрос приоритетов и желания. Просто этот стадион здесь особо никому не нужен. Вот и все. (Сергей Федоров)

Полное интервью с Ольгой Коноваловой можно прочесть на сайте «СЭ»