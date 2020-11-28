Гендиректор «Тамбова»: «Стадиона в городе нет и не будет»
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» рассказала о ситуации со стадионом в городе.
— Стадиона нет и, уверена, не будет. Он находится в центре города. Я видела многие стадионы, работаю в футболе очень давно и побывала на многих аренах. Здесь нет места ни для необходимого количества входных групп, ни для парковок. Теперь все эти разговоры про реку, которая течет под стадионом. С обеих сторон от арены уже построили два торговых центра, и они никуда не проваливаются, а стадион почему-то должен провалиться. Уверена, что здесь вопрос приоритетов и желания. Просто этот стадион здесь особо никому не нужен. Вот и все. (Сергей Федоров)
Полное интервью с Ольгой Коноваловой можно прочесть на сайте «СЭ»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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