Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что команда должна бороться за самые высокие места, чтобы соответствовать своему уровню популярности.

Некрасов занимает должность генерального директора красно-белых с 6 октября. На этом посту он сменил Олега Малышева.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, «Спартак» — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — цитирует Некрасова ТАСС.

После 18 матчей «Спартак» с 29 очками располагается на шестой позиции в чемпионате России. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (40 очков).