Французский полузащитник «Краснодара» Перрен считает хорошим уровень РПЛ

Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен поделился мнением об уровне чемпионата России.

29-летний футболист выступает за «быков» с лета этого года. Он провел 12 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами.

«У РПЛ хороший уровень, при этом она имеет отличия в плане футбола. «Краснодар» для меня лучшая команда в чемпионате России. Все хорошо, я счастлив», — цитирует Перрена ТАСС.

«Краснодар» набрал 40 очков за 18 матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Южане на 1 балл опережают расположившийся на второй строчке «Зенит» и на 3 очка — «Локомотив», у которого третья позиция.