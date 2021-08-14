Гендиректор «Спартака» рассказал о проблемах с новым контрактом Жиго
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника Самюэля Жиго.
«Я говорил с агентом Жиго на прошлой неделе. Он настаивает, что у Самюэля тяжелая семейная ситуация и ему необходимо сохранять статус европейского резидента, чтобы видеть сына. Дело в семье.
Вопрос натурализации? Я не помню, кто этот придумал — он ни разу не говорил об этом.
Готов ли он перевезти семью в Россию? Его супруга этого не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраивает, либо найдем возможности для урегулирования вопроса с семьей.
Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдет на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены», — сказал Мележиков.
В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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