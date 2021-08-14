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Гендиректор «Спартака» рассказал о проблемах с новым контрактом Жиго

21:18
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника Самюэля Жиго.

«Я говорил с агентом Жиго на прошлой неделе. Он настаивает, что у Самюэля тяжелая семейная ситуация и ему необходимо сохранять статус европейского резидента, чтобы видеть сына. Дело в семье.

Вопрос натурализации? Я не помню, кто этот придумал — он ни разу не говорил об этом.

Готов ли он перевезти семью в Россию? Его супруга этого не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраивает, либо найдем возможности для урегулирования вопроса с семьей.

Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдет на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены», — сказал Мележиков.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

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Ф1 (-1)

18%

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