Гендиректор «Спартака» рассказал о проблемах с новым контрактом Жиго

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника Самюэля Жиго.

«Я говорил с агентом Жиго на прошлой неделе. Он настаивает, что у Самюэля тяжелая семейная ситуация и ему необходимо сохранять статус европейского резидента, чтобы видеть сына. Дело в семье.

Вопрос натурализации? Я не помню, кто этот придумал — он ни разу не говорил об этом.

Готов ли он перевезти семью в Россию? Его супруга этого не хочет. Так что вариантов несколько: или он дорабатывает контракт и дальше либо мы, либо агент его трудоустраивает, либо найдем возможности для урегулирования вопроса с семьей.

Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдет на ослабление позиции центрального защитника, если не будет равноценной замены», — сказал Мележиков.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.