Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Желаю болельщикам не терпения, а любить команду и верить в нее»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, чего он хочет пожелать болельщикам команды.

«Пожелаю болельщикам не терпения, ведь предел у терпения есть. Желаю болельщикам любить «Спартак», верить в него и поддерживать. Болельщики поддерживают команду всегда. Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы оправдать эту любовь», — заявил Некрасов.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые занимают шестое место в таблице с 29 очками. 11 ноября в отставку был отправлен Деян Станкович, который работал главным тренером команды с июля 2024 года.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, под руководством которого москвичи провели 4 матча во всех турнирах, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.