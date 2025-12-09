Гендиректор «Спартака» Некрасов — о лимите на легионеров: «Мнение клубов должно учитываться при принятии решения»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Вас не беспокоит, что министерство спорта РФ до сих пор не провело встречу с клубами по вопросу лимита на легионеров?

— Считаю, что мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решения. Пока, кроме фона в инфопространстве, мы ничего не видим, — сказал Некрасов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

7 декабря Дегтярев заявил, что большинство российских болельщиков поддерживает ужесточение лимита на легионеров.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах красно-белые набрали 29 очков.