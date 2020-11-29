Гендиректор «Сочи» назвал ключевым эпизодом матча с «Уралом» спорное решение судьи на первой минуте
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в 16-м туре Тинькофф РПЛ.
— Должны были обыгрывать «Урал», в первом тайме у нас было намного больше острых моментов, — заявил «СЭ» Рубашко. — На первой минуте, когда ВАР усомнился в решении судьи дать желтую, надо было красную показывать. Тогда бы игра сложилась по-другому — ключевой момент.
За, что удалили Федотова? Я не понял. Меня же там не было, как я мог понять. Позвоните ему и спросите. (Севастиан Терлецкий)
На 16-й минуте арбитр Станислав Васильев зафиксировал фол Игоря Калинина на Антоне Заболотном, назначил штрафной удар и наказал игрока хозяев желтой карточкой. После консультации с ВАР он не изменил свое решение.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/ural-sochi-zachem-vmeshalsya-var-fol-na-zabolotnom-ne-zasluzhival-udaleniya-1733505/
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