На 1-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» правильно поступил арбитр Станислав Васильев, зафиксировавший фол Игоря Калинина на Антоне Заболотном, назначивший штрафной удар и наказавший игрока хозяев желтой карточкой. Таких нарушений правил, наступов или ударов в голеностоп, в последнее время хватает. За них чаще всего выносят предупреждения.

«Урал» — «Сочи».

Но видеоассистенту Артему Любимову показалось, что такого наказания недостаточно. Трудно сказать, почему он так решил, но ВАР вмешался в действия Васильева и предложил ему подойти к монитору и посмотреть повторы. Судья, как и положено, выполнил эту процедуру и остался при своем мнении, не применив красную карточку. (Александр Бобров)