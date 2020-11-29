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«Урал» — «Сочи»: зачем вмешался ВАР? Фол на Заболотном не заслуживал удаления

12:30
«Урал» — «Сочи». «Урал» — «Сочи».
«Урал» — «Сочи».
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На 1-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» правильно поступил арбитр Станислав Васильев, зафиксировавший фол Игоря Калинина на Антоне Заболотном, назначивший штрафной удар и наказавший игрока хозяев желтой карточкой. Таких нарушений правил, наступов или ударов в голеностоп, в последнее время хватает. За них чаще всего выносят предупреждения.

"Урал" - "Сочи".
«Урал» — «Сочи».

Но видеоассистенту Артему Любимову показалось, что такого наказания недостаточно. Трудно сказать, почему он так решил, но ВАР вмешался в действия Васильева и предложил ему подойти к монитору и посмотреть повторы. Судья, как и положено, выполнил эту процедуру и остался при своем мнении, не применив красную карточку. (Александр Бобров)

Урал — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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