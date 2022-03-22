Мележиков ответил на вопрос, как будет жить российский футбол

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, как будет жить российский футбол.

«Как жить дальше? Будем выживать», — сказал Мележиков.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Сборная России была исключена из числа участников мартовских стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре. «Спартак» не допустили до участия в 1/8 финала Лиги Европы.