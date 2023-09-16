Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Он мужик! Провел встречу на морально-волевых»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Сергее Юране, который руководил командой в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), несмотря на противопоказания врачей.
— Что вы можете сказать об игре команды против «Динамо»?
— Результат дает позитивный импульс. Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Результативными действиями отметились наши новички. Кто-то пытался анализировать и экстраполировать на «Пари НН» их результаты игры в предыдущих командах. Но все получилось так, как должно было. Сергей Николаевич (Юран, — «СЭ») отличается тем, что кожей чувствует какие-то моменты, когда нужно менять игру, ломать привычный ход. Ему и в этот раз все удалось.
— Переживали за его здоровье во время матча?
— Конечно! Мы созванивались утром и обсуждали ситуацию. Врачи были категорически против. Ему не надо сейчас волноваться, это стресс для организма, активные движения запрещены. Но он мужик! Сергей Николаевич собрался духом и выполнил то, что от него ждали ребята. Команда хотела, чтобы он был с ней, и он сделал это. Провел встречу на морально-волевых качествах. Потому что, пообщавшись с ним утром и днем, уже готовили замену.
— Какова вероятность, что в следующем матче со «Спартаком» он тоже будет на поле с командой?
— Речь о биологических особенностях человека. Они индивидуальны. Обычно период реабилитации после таких операций — две недели. В это время нужен щадящий режим, хоть сейчас и быстро выписывают. Раньше с этой патологией лежали три недели в больнице. Сейчас отпускают домой на вторые-третьи сутки после операции. Но, тем не менее, две недели нужно восстанавливаться. Юран хочет принять участие в матче со «Спартаком».
8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.
«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0