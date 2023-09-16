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Сегодня, 11:00

Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Он мужик! Провел встречу на морально-волевых»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Сергее Юране, который руководил командой в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), несмотря на противопоказания врачей.

— Что вы можете сказать об игре команды против «Динамо»?

— Результат дает позитивный импульс. Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Результативными действиями отметились наши новички. Кто-то пытался анализировать и экстраполировать на «Пари НН» их результаты игры в предыдущих командах. Но все получилось так, как должно было. Сергей Николаевич (Юран, — «СЭ») отличается тем, что кожей чувствует какие-то моменты, когда нужно менять игру, ломать привычный ход. Ему и в этот раз все удалось.

— Переживали за его здоровье во время матча?

— Конечно! Мы созванивались утром и обсуждали ситуацию. Врачи были категорически против. Ему не надо сейчас волноваться, это стресс для организма, активные движения запрещены. Но он мужик! Сергей Николаевич собрался духом и выполнил то, что от него ждали ребята. Команда хотела, чтобы он был с ней, и он сделал это. Провел встречу на морально-волевых качествах. Потому что, пообщавшись с ним утром и днем, уже готовили замену.

— Какова вероятность, что в следующем матче со «Спартаком» он тоже будет на поле с командой?

— Речь о биологических особенностях человека. Они индивидуальны. Обычно период реабилитации после таких операций — две недели. В это время нужен щадящий режим, хоть сейчас и быстро выписывают. Раньше с этой патологией лежали три недели в больнице. Сейчас отпускают домой на вторые-третьи сутки после операции. Но, тем не менее, две недели нужно восстанавливаться. Юран хочет принять участие в матче со «Спартаком».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.

Сергей Юран. «Агент Масоэро заслуживает красную карточку. А Юран — мужик!». Интервью гендиректора «Пари НН»

Сергей Юран
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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П
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