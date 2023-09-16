Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Он мужик! Провел встречу на морально-волевых»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Сергее Юране, который руководил командой в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), несмотря на противопоказания врачей.

— Что вы можете сказать об игре команды против «Динамо»?

— Результат дает позитивный импульс. Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Результативными действиями отметились наши новички. Кто-то пытался анализировать и экстраполировать на «Пари НН» их результаты игры в предыдущих командах. Но все получилось так, как должно было. Сергей Николаевич (Юран, — «СЭ») отличается тем, что кожей чувствует какие-то моменты, когда нужно менять игру, ломать привычный ход. Ему и в этот раз все удалось.

— Переживали за его здоровье во время матча?

— Конечно! Мы созванивались утром и обсуждали ситуацию. Врачи были категорически против. Ему не надо сейчас волноваться, это стресс для организма, активные движения запрещены. Но он мужик! Сергей Николаевич собрался духом и выполнил то, что от него ждали ребята. Команда хотела, чтобы он был с ней, и он сделал это. Провел встречу на морально-волевых качествах. Потому что, пообщавшись с ним утром и днем, уже готовили замену.

— Какова вероятность, что в следующем матче со «Спартаком» он тоже будет на поле с командой?

— Речь о биологических особенностях человека. Они индивидуальны. Обычно период реабилитации после таких операций — две недели. В это время нужен щадящий режим, хоть сейчас и быстро выписывают. Раньше с этой патологией лежали три недели в больнице. Сейчас отпускают домой на вторые-третьи сутки после операции. Но, тем не менее, две недели нужно восстанавливаться. Юран хочет принять участие в матче со «Спартаком».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.