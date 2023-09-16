Титов заявил, что не представлял себе переход Тихонова в ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов признался, что не представлял себе переход Андрея Тихонова в ЦСКА.

«Могли бы представить, что Андрей Тихонов мог уйти в ЦСКА? Да я бы сам его задушил. Я бы уже узнал, только бы если он даже подумал об этом. За каждого футболиста моего поколения я могу сказать: они даже не думали о таком переходе. Это надо было, чтобы в голове что-то поменялось, это невозможно представить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1991 по 2001 года и в сезоне-2010/11. Всего за московский клуб он провел 265 матчей, забил 90 мяей и отдал 44 результативные передачи.