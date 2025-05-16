Луис Энрике — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленные ориентировочные трансферные стоимости игроков РПЛ.

Портал назвал самого дорогого игрока каждого из 16 клубов чемпионата России.

Дороже всех оценивается трансферная стоимость вингера «Зенита» Луиса Энрике — 29-40 миллионов евро.

Вторым стал самый дорогой футболист «Локомотива» Алексей Батраков (22-31). Третьим — форвард «Спартака» Манфред Угальде (19-26).

Самые дорогие игроки клубов РПЛ по версии CIES:

1. Луис Энрике («Зенит») — 29-40 миллионов евро;

2. Алексей Батраков («Локомотив») — 22-31 миллионов евро;

3. Манфред Угальде («Спартак») — 19-26 миллионов евро;

4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 18-24 миллионов евро;

5. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 15-22 миллионов евро;

6. Станислав Агкацев («Краснодар») — 10-14 миллионов евро;

7. Илья Рожков («Рубин») — 8-10 миллионов евро;

8. Роналдо («Ростов») — 5,5-7,1 миллиона евро;

9. Максим Самородов («Ахмат») — 4,9-6,2 миллиона евро;

10. Игорь Дмитриев («Крылья Советов») — 2,4-2,9 миллиона евро;

11. Дмитрий Пестряков («Акрон») — 2,0-2,7 миллиона евро;

12. Никита Кокарев («Химки») — 1,8-2,2 миллиона евро;

13. Саид Сахархизан («Оренбург») — 1,8-2,1 миллиона евро;

14. Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — 1,7-2,0 миллиона евро;

15. Илья Агапов («Пари НН») — 1,2-1,5 миллиона евро;

16. Макс Дзиов («Факел») — 0,5-0,58 миллиона евро.