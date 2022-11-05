Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Сейчас Галактионов наш тренер, все остальное — позже»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».

— Много слухов вокруг ухода Галактионова. Можете нам что-то рассказать про это?

— Что я должен рассказать. Сейчас он наш тренер. Я уже много игр говорю. У нас с ним контракт. Он выводит, тренирует команду. Все остальное — позже.

— Переговоры идут с «Локомотивом»?

— У кого?

— У вас.

— У меня нет.

— Может быть, на более высоком уровне?

— Нет, не знаю об этом. У меня не идут переговоры.

— Вам не кажется, что вся эта шумиха влияет на ваши результаты?

— Сегодня победа. Давайте про сегодняшнюю игру. На футбол влияет все. На результат тоже влияет все. Сегодня победа — мы радуемся победе.