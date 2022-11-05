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Гендиректор «Нижнего Новгорода» — о победе над ЦСКА: «Молодцы. Каждый бился, каждый боролся»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Хороший результат. Могу отметить ребят за самоотверженность. Молодцы. Каждый из них бился, каждый боролся. Нам очень важны три очка, очень важно прервать эту неудачную серию. Молодцы. Хочу отметить наших болельщиков, которых было слышно. Пусть их было немного, но они сыграли свою роль в этой победе. Тоже молодцы», — заявил Измайлов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
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 - : -
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