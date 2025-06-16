Гендиректор «Крыльев Советов»: «10 игроков на тренировке? Были только те, кто должен прилететь в первую очередь»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян отреагировал на новость о том, что 16 июня на тренировке самарцев присутствовали 10 игроков.

«Сегодня была установочная встреча, легкая тренировка, на которой собрались все ребята, которые должны были прилететь в первую очередь, — цитирует директора «РБ Спорт». — У нас сформирован костяк. В ближайшее время вся команда будет собрана на базе. Все, что пишут про 10 футболистов на тренировке, — не совсем достоверная информация».

9 июня «Крылья Советов» объявили об уходе вратаря Богдана Овсянникова, защитника Ильи Гапонова, полузащитника Романа Ежова и Дениса Якубы, а также форварда Дмитрия Цыпченко.