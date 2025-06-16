Карпин подвел итоги прошедшего сезона для себя

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в интервью «СЭ» подвел итоги сезона для себя

«Сезон получился разным. Первая часть, осенняя, вышла напряженной — был и в «Ростове», и в сборной. Вторая часть, весенняя, — более расслабленная. Можно сказать, отдыхающая по сравнению с осенью. Абсолютно разные части», — сказал Карпин «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.