Отец Шпилевского предложил обратиться в «Динамо» с вопросом об интересе к тренеру «Ариса»

Николай Шпилевский, отец и агент главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к специалисту из кипрской команды.

«Переговоры? Обратитесь в «Динамо». У нас сейчас речь о последних двух матчах «Ариса», которые нужно достойно сыграть. После заключительного тура чемпионата Кипра с удовольствием пообщаемся», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

19 мая в СМИ появилась информация о том, что московский клуб заинтересован в услугах главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. Бело-голубые на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.