Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал главное событие года для клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подвел итоги года для команды.

— Главное событие года для клуба — переезд на новый стадион.

— Думаю, что не только для нас, а для всей лиги. Это современная арена, наконец-то мы можем болельщикам предоставлять те условия, которых они заслуживают. Коллегам по лиге арена тоже очень нравится, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— Что будет происходить с реконструкцией стадиона в центре города, на котором ранее играл «Факел» — будет ли он реконструирован или отдадут под жилую застройку, что будет очень нехорошо?

— На сегодняшний момент все движется к тому, что стадион будет. Проект в скором времени будет утвержден серьезной проектной организацией. Профильные департаменты области по футбольной части работают вместе с клубом и надеюсь, что демонтаж арены начнется уже в январе. Новая арена будет рассчитана на 25 тысяч зрителей.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.