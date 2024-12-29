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Асхабадзе: «Мы точно понимаем, куда движется «Факел»

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о развитии клуба.

— Как вы смотрите на спортивный проект «Факела»?

— Мы омолодились в начале этого чемпионата достаточно серьезно. В прошлом и позапрошлом чемпионате у нас средний возраст был 30 с копейками лет, то в этом году произошли изменения — 6-7 игроков покинули клуб, произошло омоложение. Мы точно понимаем, куда движемся, но нужна определенная стабилизация в игровых моментах, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— Вы хотите только результат, вы готовы продавать игроков?

— Основа основ в профессиональном спорте — финансовые возможности клуба. Наша основная задача — сохраниться в РПЛ, где мы уже четвертый сезон. Если у нас игроки, готовые пойти на повышение, если получат предложение — а такие игроки у нас есть — и предложение нас устроит, мы готовы работать. Но основная задача сохранение прописки в РПЛ.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал главное событие года для клуба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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