Асхабадзе: «Мы точно понимаем, куда движется «Факел»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о развитии клуба.

— Как вы смотрите на спортивный проект «Факела»?

— Мы омолодились в начале этого чемпионата достаточно серьезно. В прошлом и позапрошлом чемпионате у нас средний возраст был 30 с копейками лет, то в этом году произошли изменения — 6-7 игроков покинули клуб, произошло омоложение. Мы точно понимаем, куда движемся, но нужна определенная стабилизация в игровых моментах, — сказал Асхабадзе «РБ Спорт».

— Вы хотите только результат, вы готовы продавать игроков?

— Основа основ в профессиональном спорте — финансовые возможности клуба. Наша основная задача — сохраниться в РПЛ, где мы уже четвертый сезон. Если у нас игроки, готовые пойти на повышение, если получат предложение — а такие игроки у нас есть — и предложение нас устроит, мы готовы работать. Но основная задача сохранение прописки в РПЛ.

«Факел» после 18 туров набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ.