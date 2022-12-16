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Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, в РПЛ мы не повторим путь «Факела» или «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о планах команды, в случае успешного выступления в Первой лиге и выходе в РПЛ.

«Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок. У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем в премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо», — приводит слова Волженкина «РБ Спорт».

«Балтика» после 20 туров в нынешнем сезоне Первой лиги ушла на зимний перерыв лидером первенства с 41 очком.

«Факел» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России с шестью очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-baltiki-nadeyus-chto-v-rpl-my-poydem-po-puti-orenburga-chem-po-puti-fakela-i-torpedo-1440202/
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ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Факел

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