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Хомуха: «Если будет вариант вернуться в ЦСКА, то я его рассмотрю»

Хомуха заявил, что рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА, если получит предложение
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном возвращении в систему ЦСКА.

«Я никогда такими категориями не мыслю. Если будет вариант вернуться в ЦСКА, то я его рассмотрю. На сегодняшний день такого варианта нет, поэтому я живу, не строя воздушные замки», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

Хомуха выступал в составе ЦСКА с 1997 по 2000 год. В 2005 он завершил игровую карьеру и начал тренерскую детским тренером в академии «армейцев».

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-esli-budet-variant-vernutsya-v-tsska-to-ya-ego-rassmotryu-seychas-takogo-varianta-net-1440301/
Дмитрий Хомуха
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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