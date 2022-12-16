Хомуха: «Если будет вариант вернуться в ЦСКА, то я его рассмотрю»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном возвращении в систему ЦСКА.

«Я никогда такими категориями не мыслю. Если будет вариант вернуться в ЦСКА, то я его рассмотрю. На сегодняшний день такого варианта нет, поэтому я живу, не строя воздушные замки», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

Хомуха выступал в составе ЦСКА с 1997 по 2000 год. В 2005 он завершил игровую карьеру и начал тренерскую детским тренером в академии «армейцев».