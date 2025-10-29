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29 октября 2025, 10:05

Гогнидзе: «Шпилевский — приверженец философии «Ред Булла», но не догматик»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о принципах нынешнего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, ранее успешно тренировавшего клуб из Лимасола и сделавшего его единственный раз в истории чемпионом Кипра.

— О Шпилевском говорят, что у него четкая футбольная философия и он отталкивается от нее вне зависимости от того, какие игроки в его распоряжении. Так ли это?

— Можно сказать, что вы в своем вопросе назвали его догматиком. Считаю, это не совсем так. Безусловно, Шпилевский — приверженец философии футбола «Ред Булла», которая подразумевает высокий прессинг, вертикальную игру, его не интересует владение мячом ради владения. Но за три с половиной года здесь в различных ситуациях, матчах, с разными доступными и недоступными ему игроками он вынужден был не раз адаптироваться и показывал, что умеет это делать очень хорошо. Обладает способностью менять и модифицировать свою игровую модель, исходя из того, кто есть в его распоряжении.

Например, был период, когда в нашем распоряжении были только возрастные нападающие, не способные прессинговать. Соответственно, он менял под это модель, и делал это удачно. Так что не назову его упертым догматиком, не способным меняться. Он может находить рецепты в сложных ситуациях.

— Что он за человек?

— Очень эмоциональный, горит игрой. И эта эмоция, если все складывается, часто заряжает команду и дает ей импульс даже в сложных играх склонять чашу весов на свою сторону. Понятно, что у всех тренеров такого склада есть и обратная сторона — например, нередко он из-за перехлеста эмоций получал красные карточки, и, когда команда играла без него на бровке, она действовала несколько по-другому.

— Пример Деяна Станковича показывает, что иногда даже лучше, когда излишне пылкий тренер смотрит игру сверху — порой кажется, что серб «Спартаку» своими эмоциями только мешает.

— Эмоции бывают разные. Насколько могу судить со стороны о Станковиче, у него просто какой-то невероятный уровень эмоциональности. У Алексея все-таки такого нет, я бы сказал, что он эмоционален по делу. Да, он заряжает, но он не орет просто так без разбора каждую секунду. Хотя иногда бывает, что команде от этого нужна пауза, она устает, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
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Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»

Акинфеев и Алвес пропускают тренировку ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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