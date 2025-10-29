Гогнидзе: «Шпилевский — приверженец философии «Ред Булла», но не догматик»
Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о принципах нынешнего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, ранее успешно тренировавшего клуб из Лимасола и сделавшего его единственный раз в истории чемпионом Кипра.
— О Шпилевском говорят, что у него четкая футбольная философия и он отталкивается от нее вне зависимости от того, какие игроки в его распоряжении. Так ли это?
— Можно сказать, что вы в своем вопросе назвали его догматиком. Считаю, это не совсем так. Безусловно, Шпилевский — приверженец философии футбола «Ред Булла», которая подразумевает высокий прессинг, вертикальную игру, его не интересует владение мячом ради владения. Но за три с половиной года здесь в различных ситуациях, матчах, с разными доступными и недоступными ему игроками он вынужден был не раз адаптироваться и показывал, что умеет это делать очень хорошо. Обладает способностью менять и модифицировать свою игровую модель, исходя из того, кто есть в его распоряжении.
Например, был период, когда в нашем распоряжении были только возрастные нападающие, не способные прессинговать. Соответственно, он менял под это модель, и делал это удачно. Так что не назову его упертым догматиком, не способным меняться. Он может находить рецепты в сложных ситуациях.
— Что он за человек?
— Очень эмоциональный, горит игрой. И эта эмоция, если все складывается, часто заряжает команду и дает ей импульс даже в сложных играх склонять чашу весов на свою сторону. Понятно, что у всех тренеров такого склада есть и обратная сторона — например, нередко он из-за перехлеста эмоций получал красные карточки, и, когда команда играла без него на бровке, она действовала несколько по-другому.
— Пример Деяна Станковича показывает, что иногда даже лучше, когда излишне пылкий тренер смотрит игру сверху — порой кажется, что серб «Спартаку» своими эмоциями только мешает.
— Эмоции бывают разные. Насколько могу судить со стороны о Станковиче, у него просто какой-то невероятный уровень эмоциональности. У Алексея все-таки такого нет, я бы сказал, что он эмоционален по делу. Да, он заряжает, но он не орет просто так без разбора каждую секунду. Хотя иногда бывает, что команде от этого нужна пауза, она устает, — сказал Гогнидзе «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0