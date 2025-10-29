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29 октября 2025, 09:45

Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся поворотах в карьере бывшего главного тренера клуба из Лимасола, который сейчас возглавляет «Пари НН».

— Кокорин сказал, что для него стало неожиданным решение Шпилевского пойти в «Пари НН», потому что он за год или два до этого отказался от московского «Динамо». У вас есть понимание, почему он тогда не поехал в российский топ-клуб, а теперь возглавил команду намного ниже уровнем?

— Когда поступило предложение от «Динамо», он находился во главе «Ариса», который только что выиграл чемпионат Кипра и готовился стартовать в Лиге чемпионов. На тот момент было бы странно менять возможность поработать в ЛЧ пусть даже на сильную команду, но из чемпионата, откуда нет доступа в еврокубки.

Теперь же мы со Шпилевским еще до его решения поехать в Нижний Новгород завершили отношения по взаимному согласию. Алексей Николаевич отработал здесь три с половиной года, выиграл все, что можно, кроме национального Кубка, то есть чемпионат и Суперкубок; попал в групповой этап Лиги Европы. Это хороший цикл, здоровое время работы тренера с командой. Обеим сторонам нужна была свежая кровь, и для футбола это абсолютно нормально. Тренерам тоже нужно искать новые вызовы.

Что же до выбора в пользу Нижнего Новгорода, то, думаю, Алексей — это такой человек, который обладает огромным желанием работать. Насколько знаю, у него был вариант с варшавской «Легией», но ее ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. Думаю, предложение от «Пари НН» ему поступило в тот момент, когда он очень сильно хотел работать и не имел других серьезных предложений.

Все мы, когда пытаемся продать свой проект, хотим показать его светлые стороны. «Пари НН» — это в любом случае РПЛ, сильный чемпионат. У города новый стадион, который был построен к чемпионату мира-2018. Наверняка тренеру обещали усиление состава. Уверен, когда Шпилевскому поступило предложение, он суммировал все эти факторы и решил, что это хороший шанс зарекомендовать себя в более сильной лиге, чем кипрская. Другое дело, что там все зависит не только от него. Вопросы комплектования могут очень сильно повлиять на то, как выглядит тренер.

— Вы со Шпилевским на связи?

— Да, общаемся, — сказал Гогнидзе «СЭ».

Интервью Павла Гогнидзе о&nbsp;Кокорине, Шпилевском и&nbsp;убийстве главы Кармиотиссы.«Одни и те же люди утром идут в храм, а вечером кричат тренеру соперников, чтобы его дети умерли от рака». Интервью гендира клуба Кокорина
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ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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