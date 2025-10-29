Гогнидзе объяснил, почему Шпилевский отказался возглавить «Динамо»
Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся поворотах в карьере бывшего главного тренера клуба из Лимасола, который сейчас возглавляет «Пари НН».
— Кокорин сказал, что для него стало неожиданным решение Шпилевского пойти в «Пари НН», потому что он за год или два до этого отказался от московского «Динамо». У вас есть понимание, почему он тогда не поехал в российский топ-клуб, а теперь возглавил команду намного ниже уровнем?
— Когда поступило предложение от «Динамо», он находился во главе «Ариса», который только что выиграл чемпионат Кипра и готовился стартовать в Лиге чемпионов. На тот момент было бы странно менять возможность поработать в ЛЧ пусть даже на сильную команду, но из чемпионата, откуда нет доступа в еврокубки.
Теперь же мы со Шпилевским еще до его решения поехать в Нижний Новгород завершили отношения по взаимному согласию. Алексей Николаевич отработал здесь три с половиной года, выиграл все, что можно, кроме национального Кубка, то есть чемпионат и Суперкубок; попал в групповой этап Лиги Европы. Это хороший цикл, здоровое время работы тренера с командой. Обеим сторонам нужна была свежая кровь, и для футбола это абсолютно нормально. Тренерам тоже нужно искать новые вызовы.
Что же до выбора в пользу Нижнего Новгорода, то, думаю, Алексей — это такой человек, который обладает огромным желанием работать. Насколько знаю, у него был вариант с варшавской «Легией», но ее ультрас дали понять руководству команды, что они белорусского тренера не примут. Думаю, предложение от «Пари НН» ему поступило в тот момент, когда он очень сильно хотел работать и не имел других серьезных предложений.
Все мы, когда пытаемся продать свой проект, хотим показать его светлые стороны. «Пари НН» — это в любом случае РПЛ, сильный чемпионат. У города новый стадион, который был построен к чемпионату мира-2018. Наверняка тренеру обещали усиление состава. Уверен, когда Шпилевскому поступило предложение, он суммировал все эти факторы и решил, что это хороший шанс зарекомендовать себя в более сильной лиге, чем кипрская. Другое дело, что там все зависит не только от него. Вопросы комплектования могут очень сильно повлиять на то, как выглядит тренер.
— Вы со Шпилевским на связи?
— Да, общаемся, — сказал Гогнидзе «СЭ».
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|Краснодар
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|9-4
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2
|ЦСКА
|4
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|2
|0
|4-2
|8
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3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
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8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
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9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
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10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
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12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
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13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
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14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
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15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артем Максименко
Родина
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
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Маркиньос
Спартак
|2
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
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Максим Савельев
Оренбург
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