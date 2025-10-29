Акинфеев и Алвес пропускают тренировку ЦСКА

Защитник ЦСКА Ди Лусиано и полузащитник Матеус Алвес не тренируются вместе с командой на поле 29 октября.

Тренировку также пропускает вратарь Игорь Акинфеев, который занимается в зале.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.