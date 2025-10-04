Гендир «Балтики» Измайлов — о начале сезона: «Оценю на пять с минусом, есть определенные шероховатости»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов оценил начало сезона для калининградцев.

«Пять с минусом. Есть определенные шероховатости. Понятно, что мы все максималисты. И всегда хотим большего и лучшего. Поэтому и минус», — цитирует Измайлова «Известия».

После 10 туров «Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.