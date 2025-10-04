Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал попадание трех игроков команды в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Боливии.

«Приятно, что и в прошлое окно в расширенный список у нас попал один игрок. Сейчас уже туда попали трое. Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх», — цитирует Измайлова «Известия».

В расширенный состав команды Максим Бориско, защитники Владислав Саусь и Мингиян Бевеев.

BetBoom матч сборной России против Ирана пройдет 10 октября, против Боливии — 14 октября.