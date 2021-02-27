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«Зенит» — «Ростов»: Соу забил курьезный гол

17:16
Удар Али Соу. Фото ФК «Зенит»
Удар Али Соу. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Ростова» Али Соу отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он открыл счет в концовке первого тайма.

Мяч влетел в ворота «Зенита» после того, как отлетел от груди Соу. Михаил Кержаков и Дуглас Сантос не смогли разобраться между собой, и мяч все же пересек линию.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Зенит — Ростов

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