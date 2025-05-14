Жена Карпина опровергла информацию о договоренности мужа с «Динамо»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опровергла «СЭ» информацию о договоренности с «Динамо».

— Звоните Telegram-каналу «Убойная сила», потому что у нас такой информации нет.

— Как считаете, возможно ли совмещение?

— Без комментариев. Звоните Валерию Георгиевичу.

14 мая Telegram-канал «Убойная сила» сообщил, что «Динамо» договорилось с Карпиным и РФС о совместной работе с нового сезона.