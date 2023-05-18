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Сегодня, 12:15

Газзаев о победе в Кубке УЕФА с ЦСКА 18 лет назад: «Приятно вспоминать такие достижения»

Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Газзаев с Кубком УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» воспоминаниями о победе ЦСКА в финале Кубка УЕФА над «Спортингом» (3:1).

Армейцы стали обладателями трофея 18 мая 2005 года, ровно 18 лет назад.

«Приятный день, хороший день. Конечно, приятно вспоминать такие достижения российского футбола, достижения такого клуба, как ЦСКА. Было уже много поздравлений с утра. Хочется, чтобы наши клубы побольше достигали таких результатов, чтобы наш футбол был в авангарде мирового. Но, к сожалению, сейчас, учитывая изоляцию, сложно это делать. Считаю, что в такой ситуации надо уделять самое большое внимание развитию отечественного футбола. Особенно молодых и талантливых игроков и тренеров, которых у нас много. Они будут прогрессировать, в чем я не сомневаюсь», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА стал первым клубом в истории России, выигравшим еврокубок.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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