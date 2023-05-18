Газзаев о победе в Кубке УЕФА с ЦСКА 18 лет назад: «Приятно вспоминать такие достижения»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» воспоминаниями о победе ЦСКА в финале Кубка УЕФА над «Спортингом» (3:1).

Армейцы стали обладателями трофея 18 мая 2005 года, ровно 18 лет назад.

«Приятный день, хороший день. Конечно, приятно вспоминать такие достижения российского футбола, достижения такого клуба, как ЦСКА. Было уже много поздравлений с утра. Хочется, чтобы наши клубы побольше достигали таких результатов, чтобы наш футбол был в авангарде мирового. Но, к сожалению, сейчас, учитывая изоляцию, сложно это делать. Считаю, что в такой ситуации надо уделять самое большое внимание развитию отечественного футбола. Особенно молодых и талантливых игроков и тренеров, которых у нас много. Они будут прогрессировать, в чем я не сомневаюсь», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА стал первым клубом в истории России, выигравшим еврокубок.