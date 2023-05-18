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Сегодня, 12:05

Быстров — о дерби: «Здесь даже мертвецы должны оживать! В одну калитку не будет, уверяю»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Владимир Быстров
Владимир Быстров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Если учесть, что мы говорим и о дерби всея Руси... Здесь даже мертвецы должны оживать! Как ни крути, после матча с «Химками» в голове у футболистов «Спартака» всю неделю должна быть игра с ЦСКА. Выпейте энергетики, залейте в себя четыре банки, чтобы на поле это было видно — чтобы вы не ходили по полю, а носились! Можете только 30 минут, но отдайте все силы! Если каждый так подойдет, у ЦСКА будут проблемы», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров также отметил, что не будет игры в одну калитку.

«Будут ли у ЦСКА проблемы? Не знаю. Естественно, я буду за «Спартак», но я не тренер, я не знаю, что он требует. Если они снова провалят первый тайм и сыграют в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, которую показывали раньше, — могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол. В одну калитку не будет, уверяю. В дерби так не бывает», — добавил Быстров.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

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Владимир Быстров
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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П
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Краснодар

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