Газзаев о ситуации с «Торпедо»: «Если пошли на реорганизацию чемпионата, могли бы расширить до 18 команд. Давно пора!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выразил мнение о необходимости расширить число участников РПЛ до 18 команд.

«Хотелось бы, чтобы в нашем футболе все было блестяще и без всяких проблем. «Оренбург» включили в число участников, и, раз уж пошли на такую реорганизацию — можно было поднять и «Урал». УЕФА рекомендует, чтобы в премьер-лигах разных стран было от 18 команд, но не более 20. В этом случае и у нас могли расширить до 18 команд. Раз у нас такая ситуация сложилась, то можно было бы реорганизовать чемпионат. Тем более, учитывая текущую ситуацию с изоляцией российского футбола. Давно пора! У такой большой страны, как Россия, должно быть больше команд в чемпионате», — сказал Газзаев «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

Место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в Первую лигу.