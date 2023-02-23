В «Спартаке» рассказали о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес хочет получить российское гражданство.

— Какова ситуация с Промесом — позволят ли личные обстоятельства отвлекаться на путешествия по России и участвовать в матчах «Спартака» в регионах?

— Позволят, — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.

— Малком и Клаудиньо вот-вот получат российский паспорт. Как дела с документами у Квинси?

— Это личное дело гражданина Квинси Промеса. Захочет он получить паспорт — есть процедура.

— Клуб помогает?

— Клуб может морально поддержать.

Футболист пропустил три тренировочных сбора команды, он занимался по индивидуальной программе в Москве.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.