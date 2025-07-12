РПЛ опубликовала регламент от 9 июля с «Оренбургом», хотя его вернули в лигу 11 июля

На сайте РПЛ опубликовали регламент от 9 июля с «Оренбургом» в числе участников лиги, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

10 июля КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из высшего дивизиона. 11 июля стало известно, что место москвичей в РПЛ займет «Оренбург».

В РПЛ назвали публикацию регламента, датированного 9 июля технической ошибкой. По словам представителей лиги, в документе не указали, что в нем принимаются правки до 11 июля. Сейчас регламент опубликован в исправленном виде.