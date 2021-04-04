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Газзаев: «Оличу предстоит много работы для улучшения качества игры ЦСКА»

19:25
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что новому главному тренеру армейцев Ивице Оличу предстоит проделать много работы, чтобы улучшить качество игры команды.

В воскресенье ЦСКА на выезде переиграл «Тамбов» со счетом 2:1 в 24-м туре Тинькофф РПЛ в первом матче под руководством Олича.

«Хочу поздравить Олича с первой победой, она далась очень непросто, — цитирует ТАСС Газзаева. — Очень хороший старт, с точки зрения результата лучше и не придумаешь. Работы у Олича еще достаточно много, но важно, что удалось набрать три очка. Сейчас самое главное — результат, надо попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона».

«Что касается качества игры, то его надо улучшать. Думаю, что каждый игрок пытался показать свои лучшие качества при новом тренере, видно, что заряженность была. Работу тренера можно будет оценивать уже после того, как пройдет полноценный сбор. Пока видно, что работы у Олича еще много», — добавил Газзаев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11066693

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