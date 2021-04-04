Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Спартак»: Мозес забил гол после индивидуального прохода

19:27
Теги:

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Мозес получил мяч в центре поля, несколько раз обыграл опекуна и нанес удар по воротам Сергея Песьякова. Случился небольшой рикошет, который не позволил вратарю отразить этот удар.

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...