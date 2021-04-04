Олич рассказал, что Магнуссон получил серьезную травму в матче с «Тамбовом»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ, а также рассказал о травме защитника красно-синих Хердура Магнуссона.

«К сожалению, у нас сегодня травму получил еще один игрок, который выступал за свою сборную. Хердур Магнуссон прилетел в пятницу уставшим, немного тренировался. Но сегодня у него была большая нагрузка, поэтому случилась травма. Мне сказали, что у него серьезное повреждение. Жаль, что мы сегодня потеряли очень важного игрока», — сказал Олич на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал «Тамбова».

Для Олича этот матч стал первым в качестве главного тренера ЦСКА. Столичный клуб назначил хорвата на этот пост 23 марта.