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Сегодня, 12:15

Газзаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Почему осенью мы проводим 18 туров, а весной — всего 12?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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ЦСКА и «Ростов» провели матч в снегопад.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сказал, что не понял, почему матч между армейцами и «Ростовом» состоялся на заснеженном поле.

— Я не понял, почему судья принял решение проводить в таких условиях матч ЦСКА — «Ростов». Ну вот чем он руководствовался? Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Жаль болельщиков. Скажу больше — это неуважение к зрителям! Почему они должны это смотреть? Ну и, конечно, надо думать о здоровье футболистов. На таком поле риск получить серьезную травму увеличивается в разы. Почему это никто не учитывал?

Уверен, игру надо было переносить — например, на март. Других вариантов я не вижу. Далеко за примером ходить не нужно. 2 декабря должен был состояться матч чемпионата Германии «Бавария» — «Унион». Но из-за сильного снегопада его перенесли на следующий год. Чем мы хуже? Почему нельзя проявить гибкость?

Сейчас мы находимся в международной изоляции, хватает свободных окон. Почему надо в первой части чемпионата играть 18 туров, а потом, после длительной паузы, лишь 12?! Ну если мы не участвуем в еврокубках, почему бы не перенести два тура на весну? Это можно было сделать спокойно! Без проблем.

То есть — 16 туров осенью, 14 — весной. Разве не логично? Наверное, составители календаря должны были все продумать, просчитать. А в итоге мы увидели снежный футбол, где на первый план выходило умение вести единоборства и точно отдавать длинные передачи. В этих компонентах ЦСКА преуспел лучше. Команды находились в одинаковых условиях, но армейцы приспособились к ним быстрее.

Погодные условия во&nbsp;время матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на март». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале

Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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В «Динамо» сообщили, что не получали приглашений на зимние товарищеские турниры

В «Динамо» заявили, что клуб устраивает система «осень-весна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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 8
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П
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

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