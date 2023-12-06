Газзаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Почему осенью мы проводим 18 туров, а весной — всего 12?

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» сказал, что не понял, почему матч между армейцами и «Ростовом» состоялся на заснеженном поле.

— Я не понял, почему судья принял решение проводить в таких условиях матч ЦСКА — «Ростов». Ну вот чем он руководствовался? Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Жаль болельщиков. Скажу больше — это неуважение к зрителям! Почему они должны это смотреть? Ну и, конечно, надо думать о здоровье футболистов. На таком поле риск получить серьезную травму увеличивается в разы. Почему это никто не учитывал?

Уверен, игру надо было переносить — например, на март. Других вариантов я не вижу. Далеко за примером ходить не нужно. 2 декабря должен был состояться матч чемпионата Германии «Бавария» — «Унион». Но из-за сильного снегопада его перенесли на следующий год. Чем мы хуже? Почему нельзя проявить гибкость?

Сейчас мы находимся в международной изоляции, хватает свободных окон. Почему надо в первой части чемпионата играть 18 туров, а потом, после длительной паузы, лишь 12?! Ну если мы не участвуем в еврокубках, почему бы не перенести два тура на весну? Это можно было сделать спокойно! Без проблем.

То есть — 16 туров осенью, 14 — весной. Разве не логично? Наверное, составители календаря должны были все продумать, просчитать. А в итоге мы увидели снежный футбол, где на первый план выходило умение вести единоборства и точно отдавать длинные передачи. В этих компонентах ЦСКА преуспел лучше. Команды находились в одинаковых условиях, но армейцы приспособились к ним быстрее.