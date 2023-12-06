В «Динамо» сообщили, что не получали приглашений на зимние товарищеские турниры

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о зимних сборах команды.

— Мы в процессе общения по составлению графика контрольных матчей на сборах, — сказал Гафин. — С тех пор у нас ничего не изменилось.

— Было ли приглашение на какой-то зимний турнир?

— Насколько я знаю, таких приглашений у нас не было.

Ранее в «Динамо» сообщили, что команда проведет зимние сборы в Катаре и Турции.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.