Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью армейцев с «Динамо» в 12-м туре РПЛ (1:1).

«Справедливый результат, много голевых моментов было у одной и другой команды. В завершающей стадии атаки атакующим игрокам не хватило хладнокровия. Карраскаль прибавил во втором тайме. Создавал существенно напряжением оборону «Динамо». Арбитр сегодня отработал на высоком уровне», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».