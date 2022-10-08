Игроки «Локомотива» дважды попали в штангу в одной атаке

«Локомотив» не смог реализовать опасный момент во втором тайме матча против «Сочи».

При счете 1:0 в пользу сочинской команды игроки «Локо» Дмитрий Живоглядов и Педро Габриэл дважды попали в штангу в одной атаке.

Живоглядов из пределов штрафной пробил в дальнюю штангу, затем Педриньо подобрал мяч у открытого угла и нанес удар в тот же каркас ворот.