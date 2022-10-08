Игроки «Локомотива» дважды попали в штангу в одной атаке
«Локомотив» не смог реализовать опасный момент во втором тайме матча против «Сочи».
При счете 1:0 в пользу сочинской команды игроки «Локо» Дмитрий Живоглядов и Педро Габриэл дважды попали в штангу в одной атаке.
Живоглядов из пределов штрафной пробил в дальнюю штангу, затем Педриньо подобрал мяч у открытого угла и нанес удар в тот же каркас ворот.
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|
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|13
|7
|4
|2
|24-19
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|
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|4
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|
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|
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|3
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|
14
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|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
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|Торпедо
|13
|1
|3
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|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
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|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
|
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Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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