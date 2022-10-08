Нападающий ЦСКА Чалов — о ничьей с «Динамо»: «Матч нереализованных моментов»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Матч нереализованных моментов. «Базель» пожелал мне удачи и успехов? Спасибо им большое.

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года, 30 июня он вернулся в московский клуб. Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.