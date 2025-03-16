Газзаев — о матче «Локомотива» с «Динамо»: «Подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Динамо» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.
«Матч мне очень понравился, мы увидели очень высокое качество игры от обеих команд. В первом тайме «Динамо» играло намного лучше и создавало больше голевых моментов, а уже во втором сильнее включился «Локомотив», который смог реализовать несколько моментов, вышел вперед, после чего уже начал играть по счету и забрал свою победу. Хочется еще отметить, что было достаточно много травм и судорог у игроков, что говорит о недостаточной подготовке в межсезонье. Ну и нельзя не согласиться, что подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча. В том моменте пошла какая-то неразбериха, и сам момент потом и комментаторы обсуждали, и болельщики еще долго будут о ней говорить», — сказал Газзаев «СЭ».
«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим. «Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.
(Денис Сафронов)
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -