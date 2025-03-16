Газзаев — о матче «Локомотива» с «Динамо»: «Подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Динамо» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Матч мне очень понравился, мы увидели очень высокое качество игры от обеих команд. В первом тайме «Динамо» играло намного лучше и создавало больше голевых моментов, а уже во втором сильнее включился «Локомотив», который смог реализовать несколько моментов, вышел вперед, после чего уже начал играть по счету и забрал свою победу. Хочется еще отметить, что было достаточно много травм и судорог у игроков, что говорит о недостаточной подготовке в межсезонье. Ну и нельзя не согласиться, что подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча. В том моменте пошла какая-то неразбериха, и сам момент потом и комментаторы обсуждали, и болельщики еще долго будут о ней говорить», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим. «Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.

(Денис Сафронов)