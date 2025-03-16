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16 марта 2025, 11:12

Газзаев — о матче «Локомотива» с «Динамо»: «Подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча»

Валерий Газзаев.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Динамо» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Матч мне очень понравился, мы увидели очень высокое качество игры от обеих команд. В первом тайме «Динамо» играло намного лучше и создавало больше голевых моментов, а уже во втором сильнее включился «Локомотив», который смог реализовать несколько моментов, вышел вперед, после чего уже начал играть по счету и забрал свою победу. Хочется еще отметить, что было достаточно много травм и судорог у игроков, что говорит о недостаточной подготовке в межсезонье. Ну и нельзя не согласиться, что подножка Макарова стала одним из самых ярких моментов матча. В том моменте пошла какая-то неразбериха, и сам момент потом и комментаторы обсуждали, и болельщики еще долго будут о ней говорить», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим. «Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.

(Денис Сафронов)

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Денис Макаров
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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