Баринов — о травме: «Шансы восстановиться к «Зениту» есть»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о восстановлении после травмы.

«Восстановление проходит нормально. Что касается состояния, то бывало и лучше. Шансы восстановиться к «Зениту» есть», — цитирует футболиста ТАСС

28-летний Баринов получил травму 7 марта в матче 20-го тура против «Ахматом» (1:1). Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ранее сообщил, что полузащитник пропустит четыре недели.

В этом сезоне на счету футболиста 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами.